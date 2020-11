Nitra a DAB sa pripoja k Svetovému dňu predčasne narodených detí

Nitra 12. novembra (TASR) – Mesto Nitra a Divadlo Andreja Bagara (DAB) sa pripoja k Svetovému dňu predčasne narodených detí. Ako uviedla Lenka Mareková z mestského úradu, viaceré dominanty Nitry sa 17. novembra rozsvietia na purpurovo.



Do výzvy s názvom #NaseSrdciaSuPurpurove sa tento rok zapojí celkovo 11 slovenských miest. „Zapojí sa aj mesto Nitra. Purpurovou farbou bude rozžiarený Chrenovský most aj budova Divadla Andreja Bagara. Vyjadríme tak podporu a spolupatričnosť s ostatnými, ktorých sa predčasný pôrod priamo alebo nepriamo týka,“ povedala Mareková.



Ako pripomenula, každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, ročne je to viac ako 5000 detí. „Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30 percent,“ skonštatovala Ľubica Kaiserová, predsedníčka a zakladateľka občianskeho združenia Malíček, ktoré pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí pripravilo viacero aktivít.