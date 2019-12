Arriva venovala všetkým obetiam nehody autobusu finančný príspevok

Nitra 27. decembra (TASR) - Spoločnosť Arriva venovala nenávratný finančný príspevok vo výške 2000 eur všetkým cestujúcim i pozostalým, ktorých sa dotkla nehoda autobusu 13. novembra neďaleko Nitry. Dopravný podnik tak obetiam nehody poskytol celkovo 64.000 eur.



Ako uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva Petra Helecz, spoločnosť zároveň vyzdvihla starostov obcí Jelenec a Kolíňany, všetkých príslušníkov záchranných zložiek a ďalších, ktorí po nehode pomáhali, za ich nasadenie. „Okrem toho Arriva po dohode so starostami zabezpečí v oboch obciach postavenie pomníkov obetiam nehody autobusu a pamätných tabúľ pre záchranné zložky a pre všetkých, ktorí pri nehode zasahovali a pomáhali,“ povedala Helecz.



Pri tragickej zrážke autobusu s nákladným autom zomrelo 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 20 ľudí bolo zranených, z toho traja ťažko. Vyšetrovanie príčin nehody zatiaľ nie je ukončené. Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu patriaceho spoločnosti Arriva. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus sa prevrátil do priekopy.