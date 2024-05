Biskup Judák udelil požehnanie motorkárom smerujúcim do Ríma

Nitra 27. mája (TASR) - Z Nitry v pondelok odštartovala Národná púť motorkárov do Ríma. Požehnanie na cestu im udelil nitriansky biskup Viliam Judák počas prvej tohtoročnej motopúte v Nitrianskej diecéze v pútnickom mieste Studnička Pozba, informovalo Biskupstvo Nitra.



Vo svojom príhovore biskup Judák uvažoval nad otázkou ľudského šťastia, ako si ho predstavujú ľudia a čím je v skutočnosti. Poukázal aj na potrebu dodržiavania zákonitostí jazdy a pravidiel cestnej premávky, ktoré robia motoristický šport bezpečným. "Narušenie týchto pravidiel môže viesť k nešťastiam a tragédiám," pripomenul.



Organizátorom púte motorkárov do Ríma odovzdal biskup výtlačok Konštantínovho Proglasu v talianskom jazyku. Motorkári Proglas privezú do Ríma, kde sa 5. júna zúčastnia na svätej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore za účasti slovenských biskupov. Proglas bude po symbolickom položení na oltár baziliky odovzdaný pápežovi Františkovi.



Motopúte, ktorých cieľom je šírenie a prehlbovanie mariánskej úcty a kresťanskej viery medzi touto skupinou fanúšikov motorizmu, sa v posledných rokoch stávajú súčasťou motorkárskej sezóny. Do pútnického areálu v Studničke Pozbe prišli stovky motorkárov na svojich strojoch z celého Slovenska. Spolu s ďalšími veriacimi sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši, ktorú aj pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice celebroval nitriansky biskup. Obetoval ju za prítomných motorkárov, ale aj tých, ktorí tragicky zahynuli na cestách.