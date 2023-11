Biskup Judák vyjadril sústrasť pozostalým po rodinnej tragédii v Šali

Nitra 27. novembra (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák vyjadril úprimnú sústrasť všetkým, ktorých zasiahla tragédia v Šali. Po útoku 23-ročného muža prišiel o život jeho 17-ročný brat, obidvaja rodičia sú hospitalizovaní v nemocnici s bodnými poraneniami. "Vyjadrujem hlbokú účasť a blízkosť v modlitbe najmä rodičom. Ich mladší syn, ktorý zraneniam podľahol, bol študentom cirkevnej školy Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre," zverejnil biskup Judák.



Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril na sociálnej sieti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Skonštatoval, že polícia urobí všetko pre to, aby sa tento čin objasnil.



Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre začali v súvislosti s rodinnou tragédiou vyšetrovanie obzvlášť závažného zločinu vraždy. Potvrdila to Jana Šinková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.



V Šali - Veči v skorých ranných hodinách študent medicíny nožom zaútočil na svojho mladšieho brata a rodičov. Následne vyšiel z bytu na siedme poschodie a vyskočil z okna. Obaja bratia zraneniam podľahli.



Otec rodiny je hospitalizovaný v nitrianskej nemocnici. Jej hovorkyňa Tatiana Kubinec potvrdila, že pacient bol do nemocnice privezený s viacerými bodnými poraneniami. Jeho stav je vážny, nie však kritický. Matka je hospitalizovaná v nemocnici v Galante. Jej stav označila nemocnica ako stabilizovaný.