Bronzový meč kniežaťa Pribinu v Nitre poškodila dodávka

Nitra 1. júla (TASR) - Bronzový meč kniežaťa Pribinu, umiestnený na pešej zóne v Nitre, poškodila dodávka. Nehoda sa stala v piatok dopoludnia. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre vodič vozidla Fiat Ducato pravdepodobne púšťal oprotiidúcu dodávku a pri vyhýbaní sa narazil prednou časťou vozidla do Pribinovho meča. Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Policajti riešili vec ako škodovú udalosť, vodič dostal na mieste blokovú pokutu.



Poškodenie meča podľa hovorcu mesta Nitra Tomáša Holúbka ich mrzí o to viac, že sa tak stalo len dva dni pred začiatkom najväčších slávností v Nitre. Meč je zväčšenou kópiou historického meča, ktorý pochádza zo súboru pamiatok veľkomoravského kniežacieho hrobu v Turčianskej Blatnici. Ide o plastiku bronzového meča od autora Mariána Žilíka. "Meč sme zabezpečili, bude prevezený do ateliéru. V zmysle autorského zákona ide o autorské dielo, kontaktovali sme preto vlastníka autorských práv," povedal Holúbek.



Po vyriešení poistnej udalosti dá mesto meč opraviť. Nebude to prvá oprava, meč bol poškodený aj v roku 2015 a 2017. Naposledy v roku 2019 mesto za opravu meča zaplatilo 5800 eur.