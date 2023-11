Nitra: Bubnovačka opäť upozorní na násilie páchané na deťoch

Nitra 15. novembra (TASR) - Tisícky ľudí zo Slovenska i Česka sa v pondelok 20. novembra zapoja do Bubnovačky, aby ňou symbolicky upozornili na násilie páchané na deťoch. Ako uviedli organizátori, podujatie upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.



V poradí desiaty ročník podujatia Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť! sa koná na Slovensku pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a v Česku pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla a prvej dámy Evy Pavlovej. "Celá iniciatíva sa začala v Nitre v roku 2014 a rovnako ako pred desiatimi rokmi, aj tento rok sa stretneme na Svätoplukovom námestí o 10.00 h. V prípade nepriaznivého počasia v Mestskej hale na Čermáni. Podujatie zastrešujú nezisková organizácia Centrum Slniečko a mesto Nitra," uviedol hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.



Ako pripomenul, s rytmom bude bubnujúcim účastníkom v Nitre opäť pomáhať Igor Holka a jeho bubnová šou Campana Batucada. "Súčasťou programu bude aj vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení zapojeným do výtvarnej súťaže na tému Ako by vyzeral svet bez násilia. Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý, spolky, inštitúcie, firmy i rodiny doma. Bubnujú spoločne v meste na námestí, v športových halách. Bubnuje sa na školách v triedach, na chodbách, v telocvični či na dvore, ale aj vo firmách a organizáciách," pripomenul Holúbek.



Podľa zakladateľky organizácie Centrum Slniečko Mariany Kováčovej spoločnosť pri ochrane detí často zlyháva. "Deti by nemali zažívať násilie. A som rada, že aj tento rok nám to počas Bubnovačky dajú nahlas vedieť. Nevedia za seba bojovať, dokážu však nemlčať. My dospelí by sme ich nemali umlčať a nemali by sme byť ticho. Lebo ticho ani nás a ani deti pred násilím neochráni," skonštatovala Kováčová.



Podľa organizátorov sa do tohtoročnej Bubnovačky zapojí viac ako 150.000 účastníkov na Slovensku i v Česku. Okrem samotného bubnovania sú počas celého nasledujúceho týždňa organizované rôzne podporné aktivity k téme prevencie násilia. V školách sa budú premietať filmy, budú sa organizovať rozhovory, diskusie a ďalšie podujatia. "Mimovládne organizácie sú absolútne neoddeliteľnou súčasťou zdravej a správne nastavenej občianskej spoločnosti. Moja päťročná skúsenosť vo funkcii primátora krajského mesta hovorí, že bez neziskoviek, akou je aj Centrum Slniečko, by naša spoločnosť nefungovala. Štát jednoducho nezvláda pokryť všetky potreby občanov, v tomto prípade detí," skonštatoval nitriansky primátor Marek Hattas.