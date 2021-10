Nitra bude ďalším mestom, kde budú umiestnené časti Berlínskeho múru

Nitra 11. októbra (TASR) – V Nitre vznikne Pamätník i Námestie slobody. Jeho hlavnou súčasťou budú fragmenty Berlínskeho múru. „Nitra tak bude 18. mestom na svete, ktoré dostalo do daru tri autentické kusy z betónového symbolu neslobody a komunistického vraždenia na hraniciach,“ uviedol Tibor Ujlacký, ktorý je iniciátorom myšlienky.



Časti múru už boli z Múzea Berlínskeho múru v Berlíne prevezené na Slovensko. „Naložené a prevezené boli vďaka spolupráci mesta Nitra, Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR, Vojenského ordinariátu v Nemecku a Bundeswehru. Do Nitry ich priviezol vojenský transport,“ povedal Ujlacký.



K trom betónovým častiam s rozmermi dva krát tri metre by mal pribudnúť ešte štvrtý, ktorý má šírku jeden a výšku štyri metre. „Prvé tri fragmenty pochádzajú z nižšieho múru a sú vzácne tým, že sa ich reálne dotýkali ruky utečencov, ktorí sa cez múr snažili preliezť a uniknúť do slobodného sveta. Štvrtý fragment pochádza z vyššieho múru, ktorý stál za prvým, nižším. K tomuto vyššiemu múru sa už utečenci obvykle ani nedostali, pretože ich väčšinou pohraničná stráž zastrelila. Túto iniciatívu sme začali ešte v roku 2014 a konečne bude realizovaná,“ vysvetlil Ujlacký.



Miesto, kde bude Námestie slobody s Pamätníkom slobody stáť, ešte nebolo presne určené. Podľa predbežných úvah by to mohlo byť v centre mesta, v parčíku na rohu Farskej a Skalnej ulice. Podľa hlavného architekta mesta Nitra Viktora Šabíka je však o definitívnom umiestnení pamätníka ešte predčasné hovoriť. „Bude to novovyformovaný verejný priestor v centre nášho mesta. Nie je to ešte celkom dokomunikované s dotknutými subjektmi, tak poprosím o strpenie. Som presvedčený, že to bude krásny mestský priestor,“ skonštatoval Šabík.



Ako zdôraznil, na realizáciu pamätníka pozostávajúceho zo štyroch fragmentov Berlínskeho múra bude vypísaná riadna architektonicko-sochárska súťaž. „Verím, že po 32 rokoch od pádu komunizmu vznikne v blízkej budúcnosti zaujímavá zostava a dôstojný pamätník na obdobie neslobody. Nitra sa tak ocitne v exkluzívnej spoločnosti miest ako Paríž, Praha, Budapešť, New York alebo Washington,“ dodal Šabík.