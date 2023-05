Nitra 11. mája (TASR) – Mesto Nitra bude hľadať nového hlavného architekta. Trojnásobný laureát ocenenia CE ZA AR a držiteľ Krištáľového krídla Viktor Šabík sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii hlavného architekta a vrátiť sa späť do aktívnej architektonickej praxe. Nový hlavný architekt vzíde z výberového konania, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Šabík nastúpil na pozíciu hlavného architekta v júni 2019. Podarilo sa mu zlepšiť fungovanie Útvaru hlavného architekta, zabezpečiť dodržiavanie územného plánu vedúceho k rovnosti šancí pre investorov a zvýšiť zapojenie obyvateľov do rozvoja mesta, hodnotí jeho pôsobenie na mestskom úrade vedenie mesta.



Šabík pri svojom nástupe na pozíciu hlavného architekta mesta Nitra avizoval, že úrad hlavného architekta v Nitre bude pôsobiť nielen ako správca územného plánu, ale aj ako kreatívne oddelenie mestského úradu. "Táto zložka do môjho nástupu chýbala a investičné akcie boli obstarávané bez toho, aby mali zjednotené a jasne nastavené parametre," povedal Šabík.