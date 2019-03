Nitra bude pomáhať zdravotne postihnutým ľuďom pri hľadaní práce

S nápadom zverejňovania pracovných ponúk prišla poslankyňa mestského zastupiteľstva Anna Šmehilová. Podľa jej slov sú ľudia so zdravotným postihnutím na trhu práce značne znevýhodnení.

Nitra 7. marca (TASR) – Zdravotne postihnutí ľudia v Nitre sa budú môcť dozvedieť o vhodných pracovných miestach aj prostredníctvom oficiálnej mestskej internetovej stránky. Ako informoval Andrej Jančovič z mestského úradu, radnica sa týmto krokom rozhodla podporiť aktivity Občianskeho združenia Tenenet.



Združenie sa špecializuje na služby zamestnanosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. "Pretože informácie o takýchto pozíciách sú ťažšie dostupné, mesto poskytne priestor na svojom webe. Už je na ňom zverejnená aj prvá ponuka pracovnej pozície vedúceho tímu vo výrobe v súkromnej spoločnosti," uviedol Jančovič.



S nápadom zverejňovania pracovných ponúk prišla poslankyňa mestského zastupiteľstva Anna Šmehilová. Podľa jej slov sú ľudia so zdravotným postihnutím na trhu práce značne znevýhodnení. "Ťažko sa o voľných a vhodných pracovných pozíciách vôbec dozvedia. Je nesmierne dôležité, aby sa do tohto procesu zapájali aj úrady samospráv. Aj mesto Nitra môže takto poslúžiť zdravotne postihnutým občanom nášho mesta ako zdroj informácií, ktorý je bližšie k nim a pomôže im tak v Nitre zamestnať sa," dodala Šmehilová.