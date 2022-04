Nitra pri pomoci utečencom pokračuje v spolupráci s tretím sektorom

Nitra 27. apríla (TASR) – Mesto Nitra uzatvorilo memorandá o spolupráci s neziskovými organizáciami, ktoré so samosprávou spolupracujú pri poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny.



Radnica bude na ich základe aj naďalej koordinovať svoju činnosť s Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN) a Centrom Slniečko. „Obe organizácie pomáhali mestu už od začiatku konfliktu na Ukrajine, keď bolo potrebné vybudovať krízové centrum pre odídencov. NKN do tohto vstupovala so svojím Komunitným centrom pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN. Skúsenosti COMIN-u z práce s cudzincami nám pri tom veľmi pomohli. Slniečko nám zasa poskytlo sociálnych pracovníkov, ktorí v centre pracovali šesť týždňov,“ uviedla referentka pre zahraničné vzťahy a spoluprácu Ivona Fraňová.



Mesto, NKN a Centrum Slniečko sa v memorandách dohodli na vzájomnom partnerstve pri poskytnutí koordinovanej pomoci a podpore utečencom. Cieľom spolupráce má byť pomoc odídencom z Ukrajiny pri ochrane ich života a zdravia a pri napĺňaní ich základných potrieb a ochrany pred negatívnymi javmi.



Podľa Fraňovej je uzavretie memoránd dôležité pre mesto i obe neziskové organizácie. „Definujú naše strategické partnerstvá naplnené konkrétnou činnosťou, ktorú je možné aj reálne vyhodnotiť. Vďaka tomu vieme vždy na záver roka vytvoriť informačné správy a povedať, či sú tieto partnerstvá pre mesto užitočné alebo nie. Nastavujeme tak procesy spolupráce, na základe ktorých budú k dispozícii transparentné informácie o tom, s kým a na čom mesto spolupracuje,“ vysvetlila Fraňová.