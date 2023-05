Nitra bude s NSK spolupracovať pri zavádzaní integrovanej dopravy

Nitra 12. mája (TASR) - Mesto Nitra bude spolupracovať s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) pri zavádzaní systému integrovanej dopravy v regióne. Mesto sa bude podieľať na vzniku integrátora, ktorý celý systém zastreší.



Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je proces iba na začiatku. "Je to prvý krôčik k tomu, aby sme sa dopracovali k integrovanému dopravnému systému (IDS). Zatiaľ je to iba deklarácia, ale verím, že celý proces posunieme ďalej. Cieľom je zatraktívniť verejnú osobnú dopravu na území celého kraja," skonštatoval primátor.



Ako pripomenul, integrovaný systém bude pozostávať zo všetkých druhov verejnej dopravy. "Teda z vlakov a autobusov prímestskej aj mestskej hromadnej dopravy. Bude zahŕňať celé územie kraja a umožňovať cestovanie na jeden cestovný doklad bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy. To všetko pri jednotných prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch," vysvetlil primátor.



Samotné zavádzanie IDS si bude vyžadovať dlhšie časové obdobie. Počas neho bude nutné zaviesť jednotný tarifný systém, prestupné terminály, prepojenie so železničnou a regionálnou autobusovou dopravou, úpravy cestovných poriadkov, optimalizáciu spojov a ďalšie opatrenia. "Teraz sme ešte len v štádiu, že sa mesto začne podieľať na príprave integrátora a bude spolupracovať s NSK v procese prípravy IDS," vysvetlil prednosta mestského úradu Martin Horák.



Podľa vedúceho odboru dopravy Matúša Maruniaka momentálne nie je možné presne odhadnúť, koľko financií si zavádzanie IDS vyžiada. "Všetko bude súčasťou budúcich rokovaní. Náš odbor môže iba odporúčať, aby sme k tomuto systému pristúpili, mali naň vplyv a mohli sme využívať benefity, ktoré z tohto mesto môže mať," skonštatoval.



Mestský poslanec Štefan Štefek pripomenul, že o vybudovaní IDS sa v NSK hovorí už 15 rokov. Ako upozornil, vznik systému môže skomplikovať nižšia hustota vlakovej dopravy v regióne. "Treba povedať, že nie sme v takom stave, ako napríklad Bratislavský samosprávny kraj, a to hlavne z pohľadu vlakovej dopravy, ktorá je tam inak zhustená. U nás sa to bude rodiť oveľa ťažšie," uviedol.



Podľa Hattasa sa zavedenie prestupnej tarify v rámci prímestskej dopravy predpokladá v druhom polroku 2025. Spustenie časovej tarify v Nitre by mohlo nastať v prvom polroku 2026 a spustenie ostrej prevádzky IDS začiatkom druhého polroka 2027.