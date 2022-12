Nitra bude spolupracovať s UNICEF-om pri pomoci odídencom z Ukrajiny

Nitra 21. decembra (TASR) - Mesto Nitra uzavrie memorandum o spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF). Podpis dokumentu už schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Mesto Nitra a UNICEF budú na základe memoranda spolupracovať pri pomoci deťom a rodinám utečencov. Detský fond chce v Nitre podporovať programy a služby, ktoré umožnia lepšiu integráciu cudzincov. "Toto spoločné úsilie bude okrem iných činností zahŕňať koordináciu pri integrácii ukrajinských detí a žien, posilnenie kapacít mesta Nitra pri efektívnej reakcii na príchod utečencov a tiež zlepšenie prístupu ukrajinských žiakov k programom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve," informovala radnica.



Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka prebiehajú rokovania s UNICEF-om už dlhšie. "Týkajú sa spolupráce pri aktivitách, ktoré mesto vykonáva v súvislosti s odídencami z Ukrajiny a s integráciou cudzincov v Nitre. Dostali sme ponuku, že by nám vedeli pomôcť a finančne vykryť niektoré z týchto aktivít," uviedol Horák.



Ako doplnil, vďaka pomoci od UNICEF-u by mesto mohlo zvýšiť napríklad kapacity v materských školách či získať peniaze na pracovníkov, ktorí pomáhajú pri integrácii cudzincov. "Je tam viacero možností. Po podpísaní memoranda pristúpime k plánovaniu konkrétnych aktivít. Mesto Nitra ich nemusí nijako spolufinancovať a nemusí sa ani zaviazať k ich udržateľnosti," vysvetlil Horák.



Podľa koordinátorky integrácie cudzincov Ivony Fraňovej je memorandum medzi mestom Nitra a UNICEF-om základom na to, aby sa v priebehu januára mohol vypracovať konkrétny plán pomoci odídencom z Ukrajiny. "Týka sa to predovšetkým školstva a pomoci s materiálnymi a personálnymi nákladmi, ktoré majú školy na asistentov a učiteľov. Tí sú veľmi zaťažení, pretože mesto Nitra má po Bratislave najvyšší počet utečencov," povedala Fraňová.



Vďaka spolupráci s UNICEF-om môže mesto získať financie na služby, ktoré odídenci v Nitre potrebujú. "Chcú nám pomôcť vykryť náklady, ktoré máme, a ak vzniknú nové pracovné miesta, tak budú financované z UNICEF-u. V Nitre máme napríklad problém, že už trištvrte roka žiadame o školských asistentov, ktorých nám však ministerstvo školstva nedokáže zafinancovať. UNICEF nám ponúka pomoc s týmito problémami i s ďalšími ťažkosťami, na ktoré štát nedokáže reagovať," doplnila Fraňová.