Nitra bude v roku 2022 hospodáriť so sumou viac ako 85 miliónov eur

Nitra 9. decembra (TASR) – Mesto Nitra bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 85.155.400 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 16. decembra.



Ako sa v návrhu konštatuje, zostavenie rozpočtu mesta Nitra na rok 2022 bolo mimoriadne náročné. „Dôvodom bola pandémia ochorenia COVID-19 a predovšetkým veľká nestabilita cien materiálov, energií a služieb. Je mimoriadne komplikované predpovedať vývoj nie len na strane príjmov, ale aj výdavkov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Radnica preto predpokladá, že v priebehu budúceho roka budú nutné viaceré korekcie rozpočtu. Tie môžu byť spôsobené meniacou sa situáciou v ekonomike i v hospodárení štátu. „V oblasti príjmov môžeme očakávať oneskorené preplatenie výdavkov zo strany štátu súvisiacich s pandémiou z roku 2021, ale aj dosahy pripravovaných zmien v daňovej oblasti pri výbere daní z príjmov fyzických osôb, možné dosahy novely zákona o miestnych poplatkoch či zmeny zákona o odpadoch,“ pripomína magistrát.



Mesto sa snaží pripraviť aj na neočakávané výpadky príjmov i na prípadné zvýšenie výdavkov. Na ich vykrytie preto vo svojom rezervnom fonde ponechalo sumu 1,5 milióna eur, ktorá je určená na riešenie rôznych ťažko predvídateľných problémov.



Najväčšiu časť príjmov mesta, takmer 64 percent, budú aj v roku 2022 tvoriť daňové príjmy, ktoré by na budúci rok mali presiahnuť sumu 54 miliónov eur. Pri dani z nehnuteľností mesto očakáva nárast výnosov, ktorý súvisí s novou výstavbou, nie so zmenou sadzieb. „Daň za tovary a služby, z ktorej vyše 90 percent predstavuje poplatok vyrubený za komunálne a drobné stavebné odpady, je rozpočtovaný v zmysle jednotlivých sadzieb. Oproti roku 2021 nie je očakávaný nárast tejto položky,“ konštatuje sa v návrhu rozpočtu mesta Nitra na budúci rok.