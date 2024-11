Nitra bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom 105 miliónov eur

Nitra 29. novembra (TASR) - Mesto Nitra bude v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy aj výdavky dosiahnu sumu 105.092.020 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý budú nitrianski mestskí poslanci schvaľovať na svojom decembrovom zasadnutí.



Najväčšiu časť príjmovej časti mestského rozpočtu budú aj na budúci rok tvoriť daňové príjmy, ktoré so sumou 59.950.000 eur predstavujú viac ako 57 percent z celkových príjmov rozpočtu. Najvyššou výdavkovou položkou sú už tradične náklady na školstvo. Radnica očakáva, že v roku 2025 dosiahnu sumu 45.713.000 eur a budú tvoriť 43,5-percentný podiel na celkových výdavkoch mesta.



Zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2025 bolo podľa nitrianskeho magistrátu ovplyvnené viacerými faktormi, ktoré môžu komplikovať hospodárenie mesta. "Viaceré aspekty možno predpokladať z vplyvu legislatívnych zmien v súvislosti s prijatím konsolidačného balíka či so zmenou financovania školstva spolu s významnou zmenou v prerozdeľovaní daní z príjmov fyzických osôb," skonštatoval mestský úrad.



Fungovanie mesta môžu ovplyvňovať aj ceny pri nákupe prác, výrobkov a služieb a rovnako neistota vo vývoji cien energií a následných inflačných tlakov. Tie potom podľa magistrátu zasahujú do zazmluvnených investícií, pri ktorých už dodávatelia začínajú uplatňovať inflačné doložky. "Napriek zmene štruktúry príjmov a rastúcim požiadavkám na výdavky mesta bolo potrebné riešiť tvorbu rozpočtu na rok 2025 tak, aby bolo zachované plnenie základných funkcií mesta. Bolo potrebné citlivo pristupovať k zaťaženiu obyvateľov Nitry a zároveň zabezpečiť nevyhnutné výdavky mesta aspoň v štandardnej miere udržateľnosti," doplnila radnica.