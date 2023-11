Budova Divadla Andreja Bagara sa na Svetový deň detí rozsvieti namodro

Nitra 16. novembra (TASR) - Budova Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa v pondelok (20. 11.) rozsvieti namodro. Zapojí sa tak spolu s ďalšími svetovými dominantami do kampane UNESCO k Svetovému dňu detí.



Ako pripomenulo DAB, namodro osvetlené pamiatky v mestách po celom svete symbolizujú záväzok chrániť práva detí. "Táto iniciatíva je symbolickým úsilím o zjednotenie občanov sveta. Propaguje univerzálny jazyk mieru, udržateľného rozvoja a ľudských práv," uviedlo DAB.



Svetový deň detí si celý svet každoročne pripomína 20. novembra. Je pripomienkou prijatia Deklarácie o právach dieťaťa Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1959. "Som veľmi rád, že sa DAB aj so svojím zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom takto symbolicky môže pripojiť do osláv tohto sviatku," uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.