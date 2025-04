Cabajský most po rekonštrukcii odovzdajú do predčasného užívania

Nitra 29. apríla (TASR) - Frekventovaný Cabajský most ponad železnicu bude po rekonštrukcii odovzdaný do predčasného užívania. Informoval o tom Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorému most patrí.



Ako uviedla hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková, most bude spustený do prevádzky v stredu 30. apríla o 16. hodine. „Stane sa tak po rozsiahlej rekonštrukcii. Vďaka nej sa po troch rokoch na most vráti aj nákladná doprava, ktorá v posledných mesiacoch tranzitovala cez krajské mesto. Centrum Nitry tak bude vďaka NSK odbremenené od kamiónov,“ uviedla Vilčeková.



Rekonštrukcia Cabajského mosta sa začala v júli 2024. Frekventované premostenie ponad železnicu spolu s nadväzujúcou Cabajskou cestou funguje ako diaľničný privádzač na rýchlostnú cestu R1. Most bol pre zlý technický stav ešte v roku 2022 uzavretý pre nákladnú dopravu nad 20 ton. Celkové náklady na opravu presiahnu sumu 1,5 milióna eur.