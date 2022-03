Centrum jazykov na SPU spustilo výučbu slovenčiny pre Ukrajincov

Nitra 21. marca (TASR) – Centrum jazykov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre rozbehlo výučbu slovenského jazyka pre rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov univerzity. Kurz v rozsahu desiatich vyučovacích hodín sa realizuje formou prezenčného vzdelávania a potrvá do 30. marca, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Účastníci sú rozdelení do dvoch skupín, v každej je 18 ľudí. Ich vekové zloženie je od 11 do 74 rokov.



Kurz slovenského jazyka je zameraný na osvojenie si základnej slovnej zásoby potrebnej na komunikáciu v jednoduchých a bežných situáciách, napríklad v obchode, u lekára, v meste, na orientáciu v cestovných poriadkoch, tvorbu otázok. Tiež je zameraný na osvojenie si základov slovenskej ortografie s tým cieľom, aby si absolventi dokázali vyplniť potrebné dokumenty, skonštatovala Chosraviová.