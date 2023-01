Centrum pre ukrajinské deti v Nitre bude pokračovať minimálne do leta

Nitra 23. januára (TASR) – Centrum pre deti ukrajinských utečencov v Nitre bude pokračovať vo svojej činnosti. Na svoju prevádzku získalo finančný príspevok 13.500 eur z nitrianskej automobilky, ktorý zabezpečí chod centra do leta tohto roka. "Deti majú v klube naďalej priestor na stretávanie sa, hranie a rozvíjanie svojich schopností. Z pôvodnej trojmesačnej podpory automobilky sa stala ročná spolupráca," zhodnotila Jana Andreasová, riaditeľka nitrianskeho centra dobrovoľníctva.



Detský klub pre deti ukrajinských utečencov vznikol v priestoroch materského centra Klokanček v Nitre v júli minulého roka. Kapacity existujúceho materského centra sa vtedy rozšírili o 20 miest pre ukrajinské deti. Automobilka na vytvorenie klubu poskytla 17.500 eur vyzbieraných od zamestnancov z Nitry a zo Spojeného kráľovstva, čo malo zabezpečiť fungovanie klubu na tri mesiace. Túto sumu postupne zvýšila o ďalších 8500 eur, čo umožnilo centru pokračovať v činnosti do konca minulého roka.



Motívom na zriadenie detského klubu pre ukrajinské deti vo veku od 2,5 do šiestich rokov bolo úsilie pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia a zároveň podporiť matky detí, ktoré musia riešiť otázku umiestnenia svojich detí v čase, keď pracujú alebo si hľadajú zamestnanie. "Kapacity detských zariadení v Nitre sú naplnené na niekoľko rokov dopredu. Nestačia ani pre domáce obyvateľstvo," skonštatovala Andreasová.



Detský klub pomáha ukrajinským deťom v integrácii a so zvykaním si na nové podmienky a prostredie. Programová štruktúra klubu je založená na kreatívnych a vzdelávacích workshopoch a kurzoch pre deti, pohybových aktivitách a relaxačnej časti.



Pre realizáciu projektu centra pre ukrajinské deti sa spojili štyri inštitúcie. Mesto Nitra poskytuje priestory, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva zabezpečujú aktivity projektu a autobomilka finančne zabezpečuje realizáciu celého projektu.