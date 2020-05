Cestovné v nitrianskej MHD platené cez SMS bude lacnejšie

Nitra 12. mája (TASR) – Cestovné lístky v nitrianskej mestskej hromadnej doprave (MHD) kúpené cez SMS budú lacnejšie. Takto zakúpený lístok bude mať navyše dlhšiu platnosť. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.



Zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenu taríf, takže lístok, ktorý stál pôvodne 90 centov a platil 60 minút, bude stáť 80 centov s platnosťou 70 minút. „To, čo sme sľubovali, že jednoducho SMS lístky nemajú byť drahšie ako klasické platby, sa nám podarilo dosiahnuť. Sľubujeme si od toho, okrem iného, aj to, že sa nám zrýchli hromadná doprava,“ uviedol primátor Marek Hattas.



Podľa jeho slov je obdobie pandémie ochorenia COVID-19 vhodnou dobou na zmenu taríf. „Táto bezkontaktná platba bude bezpečnejšia pre cestujúcich aj pre vodiča autobusu. Dá sa to teda brať aj ako ďalšie opatrenie proti koronavírusu,“ skonštatoval Hattas. Zároveň pripomenul, že nové tarify môžu vstúpiť do platnosti až potom, ako tieto zmeny zapracujú do svojich systémov mobilní operátori. „Nestane sa tak z jedného dňa na druhý. Hneď ako bude táto zmena v platnosti, budeme o tom informovať,“ dodal primátor.