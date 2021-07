Charitatívny hokejbalový turnaj v Nitre pomôže rodine v núdzi

Nitra 10. júla (TASR) – Na nitrianskej Fara Aréne sa v sobotu koná siedmy ročník charitatívneho hokejbalového podujatia ŠOK Open - Malý turnaj s veľkou myšlienkou. Stretne sa na ňom osem hokejbalových tímov, aby si zahrali a zároveň pomohli tým, ktorí to potrebujú.



Tento rok pôjde celý výťažok zo štartovného na pomoc rodine Ťapajovej, ktorá sa aj pre pandémiu ocitla v zložitej životnej situácii. „Máme za sebou veľmi ťažké a zvláštne obdobie pandémie, ktoré všetko rýchlo mení. Dlho sme preto nevedeli, či bude možné a bezpečné turnaj zorganizovať. Momentálne to ale vyzerá pozitívne a sme veľmi radi, že aj keď sa všetko pripravuje veľmi narýchlo, črtá sa pred nami pekný turnaj, prostredníctvom ktorého budú môcť hokejbalisti opäť raz pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedol jeden z organizátorov turnaja Ján Ivančík z občianskeho združenia ŠOK - Šport Osveta Kultúra.



Ako pripomenul, pre hygienické opatrenia bude aj tento rok chýbať tradičný guláš, občerstvenie pre účastníkov však bude zabezpečené. „Okrem hokejbalu bude hrať počas celého turnaja kvalitná hudba, chýbať nebude ani komentovanie zápasov a pre návštevníkov s deťmi bude pripravená aj mini detská zóna s malým skákacím hradom,“ doplnil Ivančík.