Nitra chce budovu bývalého štátneho archívu prestavať na škôlku
Aktuálne funguje škôlka v Horných Krškanoch v budove na Staromlynskej ulici.
Autor TASR
Nitra 15. decembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt na rozšírenie kapacít materskej školy (MŠ) v mestskej časti Horné Krškany. Radnica už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila oznam o vyhlásení verejného obstarávania. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 2.178.474,80 eura.
Aktuálne funguje škôlka v Horných Krškanoch v budove na Staromlynskej ulici. Podľa mestského úradu je však v havarijnom stave. Pri obhliadke objektu boli pred časom zistené závažné poškodenia základov i trhliny v zvislých nosných konštrukciách. „Montované steny sú z boletických panelov obojstranne obložené azbestocementovými doskami. Vzhľadom na to by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ informovala radnica.
Mesto chce pre potreby škôlky zrekonštruovať budovu bývalého štátneho archívu. Ten by mal po prestavbe poskytnúť priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické, skladové zázemie pre zamestnancov škôlky. „Objekt poskytuje priestory pre výučbu detí i herne, na ktoré nadväzujú aj spálne, ktoré sú umiestnené v podkrovných častiach budovy. Z navrhovaných herní je vytvorený priamy výstup na priľahlé terasy. Plánovaná budova MŠ taktiež disponuje vlastným gastro zázemím so súvisiacimi priestormi,“ priblížil mestský úrad.
