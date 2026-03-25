Nitra chce budovu bývalého štátneho archívu prestavať na škôlku
Škôlka v Horných Krškanoch v súčasnosti sídli na Staromlynskej ulici. Jej budova je však podľa mestského úradu v havarijnom stave.
Autor TASR
Nitra 25. marca (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje projekt prestavby bývalého štátneho archívu v mestskej časti Horné Krškany na materskú školu (MŠ). Celkové náklady naň podľa magistrátu presiahnu sumu 2,6 milióna eur. Podstatnú časť z nich chce mesto získať z Programu Slovensko prostredníctvom výzvy, ktorú zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Škôlka v Horných Krškanoch v súčasnosti sídli na Staromlynskej ulici. Jej budova je však podľa mestského úradu v havarijnom stave. „Pri obhliadke objektu boli zistené závažné poškodenia základov, ktoré sa premietli do tvorby trhlín na zvislých nosných konštrukciách, montované steny sú z boletických panelov obojstranne obložené azbestocementovými doskami. Vzhľadom na to, by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ uviedla radnica.
Mesto chce pre potreby škôlky v čo najkratšom termíne zrekonštruovať budovu bývalého štátneho archívu. Ten by mal po prestavbe poskytnúť priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky.
Prestavbu archívu na škôlku plánuje mesto dlhšiu dobu, na projekt s názvom Rekonštrukcia archívu a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany už má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Aktuálne sa radnica snaží získať zdroje potrebné na stavebné práce.
Škôlka v Horných Krškanoch v súčasnosti sídli na Staromlynskej ulici. Jej budova je však podľa mestského úradu v havarijnom stave. „Pri obhliadke objektu boli zistené závažné poškodenia základov, ktoré sa premietli do tvorby trhlín na zvislých nosných konštrukciách, montované steny sú z boletických panelov obojstranne obložené azbestocementovými doskami. Vzhľadom na to, by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ uviedla radnica.
Mesto chce pre potreby škôlky v čo najkratšom termíne zrekonštruovať budovu bývalého štátneho archívu. Ten by mal po prestavbe poskytnúť priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky.
Prestavbu archívu na škôlku plánuje mesto dlhšiu dobu, na projekt s názvom Rekonštrukcia archívu a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany už má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Aktuálne sa radnica snaží získať zdroje potrebné na stavebné práce.