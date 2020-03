Nitra chce byť transparentná, vypracovala si protikorupčnú stratégiu

Nitra 5. marca (TASR) - Mesto Nitra má novú protikorupčnú stratégiu. Pre radnicu ju vypracovali experti z Transparency International Slovensko (TIS). Jej súčasťou bol aj audit, ktorý ukázal, v ktorých oblastiach sa samospráva v Nitre zlepšila a v ktorých stále zaostáva. Audit skúmal osem oblastí, od procesu verejného obstarávania cez personálnu či mediálnu politiku mesta až po správu mestských firiem. Analýza sa týkala obdobia, v ktorom pôsobilo bývalé, ale už aj súčasné vedenia mesta.



Hodnotenie A získala oblasť mediálnej politiky, v ktorej mesto za posledný rok podľa riaditeľa TIS Gabriela Šípoša pokročilo najviac. Hodnotenie D naopak dostala personálna politika a fungovanie mestských podnikov. Na to, aby sa pomery v Nitre zmenili k lepšiemu, bude slúžiť práve protikorupčná stratégia, ktorú TIS pre mesto vypracovala. „Chceme nastaviť vnútorné procesy v samospráve tak, aby sme boli transparentnejší a otvorenejší k verejnosti,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Nitra sa v predchádzajúcich obdobiach v rebríčku transparentnosti objavovala na spodných priečkach, v roku 2018 napríklad skončila v stovke hodnotených samospráv na 76. mieste. „Som veľmi rád, že máme protikorupčnú stratégiu, pretože sme potrebovali nastaviť zrkadlo tomu, ako fungujú vnútorné procesy v meste. Potrebovali sme vedieť, ako môžeme uľahčiť verejnú kontrolu fungovania samosprávy našim obyvateľom. Chceme sa zlepšovať a plánujeme robiť pravidelné odpočty z tejto stratégie, aby ľudia vedeli, ktoré opatrenia sme už prijali. Nová stratégia bude zverejnená aj na webovej stránke mesta,“ povedal prednosta mestského úradu Martin Horák.



Podľa Šípoša je už dnes vidieť, že Nitra sa postupne stáva transparentnejšou. „V minulom volebnom období na mestskom úrade neexistoval hovorca. Radničné noviny dnes patria k špičke na Slovensku, zvlášť, keď si to porovnáme s uplynulým obdobím. Dnes sa Radničné noviny nevyhýbajú ani komplikovaným témam, dávajú priestor aj opozícii a neslúžia ako mnohé iné iba vedeniu mesta,“ povedal Šípoš.



Ako pripomenul, mesto bude musieť riešiť aj problémy, ktoré zdedilo v personálnej politike. „Za posledné roky boli v meste súťaže na obsadenie voľných miest často robené iba interným výberom, prípadne neboli vôbec zverejňované,“ skonštatoval. Nitra podľa jeho slov mala v minulosti rezervy aj pri verejnom obstarávaní. „Patrila k mestám, ktorým do obstarávania chodilo od firiem málo ponúk, v priemere iba tri. Toto často súvisí so zlým imidžom mesta medzi podnikateľmi. Ak ho firmy vnímajú ako korupčné, tak svoje ponuky do obstarávania ani nepošlú, pretože očakávajú, že je aj tak všetko dohodnuté,“ pripomenul Šípoš.



Samotný audit má 70 strán a obsahuje takmer stovku odporúčaní. „Odovzdávame ho mestu a budeme radi, ak si z nich osvojí čo najviac. Radi sa potom pozrieme na to, čo sa podarilo splniť a čo nie. Bude dôležité zaviesť transparentnosť, jasné pravidlá a spoluúčasť občanov na spravovaní verejných vecí,“ zdôraznil Šípoš.



Podľa primátora Mareka Hattasa sú v stratégii odporúčania, ktoré sa dajú zaviesť v priebehu niekoľkých mesiacov, iné budú trvať dlhšie. „Vieme napríklad, že niektoré mestské firmy nemajú úplne v poriadku web stránky. Zmeniť to, potrvá trošku dlhšie. Pre mňa je to výborná stratégia, ktorá nám ukazuje dobré riešenia z praxe. My sme prvé kroky spravili. Je to vidieť v mediálnej politike, tu bola tá zmena rýchla, pretože Nitra v tomto smere obrovsky zaostávala. Tým, že nastúpil nový prednosta, tak sa posúvame aj v personálnej politike aj vo verejných obstarávaniach. Vidím, že základom akejkoľvek zmeny je chuť vo vedení a my tú chuť naozaj máme,“ dodal Hattas.