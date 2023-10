Nitra chce do konca októbra ukončiť revitalizáciu hradného kopca

Nitra 13. októbra (TASR) - Rozsiahla revitalizácia kopca pod Nitrianskym hradom má byť ukončená v priebehu niekoľkých týždňov. Podľa slov primátora Nitry Mareka Hattasa má byť projekt za viac ako 800.000 eur ukončený do konca októbra a od budúceho roka bude hradný kopec prístupný verejnosti.



Obnova zelene a areálu pod Nitrianskym hradom sa začala ešte v apríli. Jej cieľom je vyčistenie celého priestoru, odstránenie náletových a suchých drevín a tiež nová výsadba. "Súčasťou projektu je aj nové osvetlenie, pozostávajúce z 19 lámp, spevnenie svahu a osadenie kokosových rohoží proti erózii pôdy. Ďalej je to umiestnenie hatí v rámci vodozádržných opatrení," uviedol Hattas.



Okrem toho vzniklo na hradnom kopci 700 metrov mlatových chodníkov, obnovili sa tu schodiská a vybudovali sa nové vyhliadky s výhľadom na mesto a park. Areál sa okrem toho sprístupní aj z Jesenského ulice. "Hradný kopec je zabudnutý klenot v srdci nášho mesta. Celá jedna generácia obyvateľov Nitry tieto krásne miesta vôbec nepozná. To sa už čoskoro zmení," prisľúbil primátor.