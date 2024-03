Nitra chce modernizovať mostík nad riekou

Nitra 9. marca (TASR) - Po rozsiahlej revitalizácii mestského parku za viac ako šesť miliónov eur plánuje nitrianska radnica ďalej modernizovať jeho starú i novú časť. Peniaze na investície chce mesto získať z európskych fondov.



Jedným z projektov je výstavba novej lávky nad jazerom Malá Hangócka. Tu kedysi stál ikonický drevený mostík, ktorý návštevníci parku často využívali na fotenie. Pre jeho havarijný stav ho však museli v roku 2021 demontovať. Magistrát teraz plánuje výstavbu nového premostenia jazera.



"My už máme pripravený projekt, máme vyčíslené náklady a momentálne hľadáme zdroje, z ktorých by sa to dalo financovať. Takže sme projekčne pripravení, je to už len otázka financií," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Štefan Lančarič.



Ďalším projektom je pripravovaná modernizácia lávky pre peších, ktorá ponad rieku Nitra prepája Zobor so Starým parkom. "Na toto premostenie budeme robiť architektonickú súťaž. Tá lávka nie je vo vyhovujúcom stave a v rámci cyklistickej infraštruktúry by sme ju mohli zrekonštruovať. Dnes sa už na to pripravujú podklady. Obnovený Starý park je skvost a chceme, aby bola v rovnakej kvalite aj táto lávka nad riekou. Aj na tomto prípade vidieť, že pri výstavbe cyklistickej infraštruktúry zároveň pomáhame aj chodcom," doplnil primátor Marek Hattas.