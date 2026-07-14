< sekcia Regióny
Nitra chce na školských objektoch budovať zelené strechy
V rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) Nitra je na odolné vodné hospodárstvo a vodozádržné opatrenia alokovaných 400.000 eur.
Autor TASR
Nitra 14. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt na vybudovanie zelených striech na školských budovách. Financie naň chce čerpať z európskych fondov.
Ako informovala radnica, v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) Nitra je na odolné vodné hospodárstvo a vodozádržné opatrenia alokovaných 400.000 eur. Táto čiastka by sa mala do konca roka zvýšiť na úroveň jeden milión eur. „V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre základné školy Benkova a Nábrežie mládeže a pre materskú školu Bazovského,“ uviedol mestský úrad.
V rámci projektu budú zrekonštruované strechy škôl. Po inštalácii novej izolácie bude na školských budovách osadená zelená strecha. „Súčasťou prác majú byť aj vodozádržné opatrenia na zachytávanie vody v území spolu s retenčnými a vsakovacími jamami a ďalšími technickými riešeniami, ktoré zadržiavajú vodu v krajine,“ doplnil magistrát.
Ako informovala radnica, v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) Nitra je na odolné vodné hospodárstvo a vodozádržné opatrenia alokovaných 400.000 eur. Táto čiastka by sa mala do konca roka zvýšiť na úroveň jeden milión eur. „V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre základné školy Benkova a Nábrežie mládeže a pre materskú školu Bazovského,“ uviedol mestský úrad.
V rámci projektu budú zrekonštruované strechy škôl. Po inštalácii novej izolácie bude na školských budovách osadená zelená strecha. „Súčasťou prác majú byť aj vodozádržné opatrenia na zachytávanie vody v území spolu s retenčnými a vsakovacími jamami a ďalšími technickými riešeniami, ktoré zadržiavajú vodu v krajine,“ doplnil magistrát.