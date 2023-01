Nitra chce po novoročnom požiari celoročne zakázať pyrotechniku

Nitra 20. januára (TASR) - V Nitre má platiť celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, povolené budú iba profesionálne ohňostroje. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, radnica týmto opatrením reaguje na požiar, pri ktorom na Nový rok zhorelo niekoľko bytov v komplexe Polgyon.



Doteraz v Nitre platila výnimka na používanie pyrotechniky v posledné dve hodiny starého roka a počas prvých dvoch hodín na Nový rok. Podľa Holúbka by mal po novom zákaz používať hlučnú zábavnú pyrotechniku platiť celoročne. "Počas novoročnej noci muselo 40 ľudí utekať len v tom, čo si narýchlo stihli z bytov zasiahnutých požiarom zobrať. Z ulice museli sledovať, ako im plamene ničia všetko, čo kedy nadobudli. Škody vystúpili na tri milióny eur. Nič z toho sa nemuselo stať, ak by niekto na streche bytovky neodpaľoval pyrotechniku. Mesto následne vyhlásilo núdzový stav a aktivizovalo pomoc ľuďom zasiahnutým nešťastím," pripomenul Holúbek.



Podľa jeho slov sa po skončení núdzového stavu rozhodla samospráva zakročiť systémovo. "Vstupuje do svojho všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa doteraz zakazovalo používanie pyrotechniky na území mesta s výnimkou štyroch hodín počas silvestrovskej noci. Práve počas týchto štyroch hodín totiž došlo k novoročnému požiaru. Po novom by mal zákaz hlučnej zábavnej pyrotechniky platiť celoročne," vysvetlil Holúbek.



V Nitre by teda malo byť po novom celoročne zakázané používať zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3. Platí to aj počas Silvestra a na Nový rok. Výnimkou majú byť len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 a scénická pyrotechnika. "Zámerom predloženého návrhu je predchádzať podobným situáciám, ako bol požiar v objekte Polygon, a mnohým ďalším poškodeniam v obytných zónach a na verejných priestranstvách, ku ktorým došlo v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky," píše sa v návrhu VZN, ktoré predloží primátor Marek Hattas na rokovanie mestského zastupiteľstva.