Nitra chce pri vybraných školách budovať veľkokapacitné cvičiská

Nitra 5. decembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt budovania takzvaných externých vysokokapacitných cvičísk pre verejnosť. Tie majú podľa radnice slúžiť na telesnú výchovu žiakov i na voľnočasové aktivity verejnosti.



Nové cvičiská majú pomôcť základným školám (ZŠ), ktoré nemajú vlastnú telocvičňu, prípadne majú nedostatočné priestorové kapacity. "Umožnia im vykonávať telesnú výchovu minimálne päť mesiacov zo školského roka. Malo by ísť o také cvičiská, ktoré umožnia pohyb celým triedam žiakov i verejnosti. Táto nová telocvičná zóna by sa mala objaviť aj v rozvrhu školy ako plnohodnotná externá telocvičňa pre vzorové aktivity vo voľnom čase," konštatuje sa v popise projektu.



Podľa magistrátu by alternatívnym riešením mohlo byť budovanie aktívnych školských chodieb alebo aktívnych átrií, ktoré splnia požadované podmienky. Dôležitým kritériom bude, aby cvičiská boli bezpečné a certifikované pre deti od šesť rokov. "Viaceré školy už v minulosti prejavili záujem o realizáciu týchto parkov vo svojich areáloch, ale nemali dostatok zdrojov na ich realizáciu. Na základe ich požiadaviek navrhujeme pilotné realizácie na ZŠ Tulipánová, ZŠ Fatranská, ZŠ Škultétyho a ZŠ kráľa Svätopluka," uviedol mestský úrad.



Mesto chce na projekt získať financie z Programu Slovensko. "Odhadovaná cena realizácie je vo výške 60.000 eur na jedno cvičisko. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 256.800 eur," doplnila radnica.