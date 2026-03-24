Nitra chce revitalizovať priestor pri CVČ Domino
Magistrát sa usiluje zrekonštruovať priestor v okolí Domina už niekoľko rokov.
Autor TASR
Nitra 24. marca (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt na revitalizáciu priestranstiev pri Centre voľného času (CVČ) Domino. Ako informovala radnica, náklady naň presiahnu sumu dva milióny eur. Podstatná časť z nich má byť financovaná z fondov Európskej únie. Takmer 165.000 eur bude tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu.
Magistrát sa usiluje zrekonštruovať priestor v okolí Domina už niekoľko rokov. Nový projekt počíta s komplexnou revitalizáciou územia pri CVČ Domino vrátane vybudovania nových prvkov. Podľa materiálu, ktorý na svojom marcovom rokovaní schválili mestskí poslanci, tu má vyrásť nová multifunkčná športová plocha, basketbalové koše, volejbalové stĺpy, drenáže a mantinely.
Súčasťou zámeru je aj komunitný a oddychový priestor v podobe dvojpodlažného altánku s toaletami a so zelenou strechou, tieniacich pergol, lavičiek a trávnikov. „Vysadia sa tu stromy a ďalšia zeleň s automatickou závlahou. Príjemné prostredie a mikroklímu vytvorí malý mestský parčík, takzvaný pocket park,“ uviedol mestský úrad.
Projekt počíta aj s vybudovaním verejného osvetlenia, nových chodníkov a spevnených plôch z drenážnej dlažby a mlatových povrchov a kamerového systému. „Bude tu tiež kompletné riadenie dažďovej vody do troch retenčných nádrží a vsakovacia studňa. Polievanie trvaliek a zelene dažďovou vodou zabezpečí Rain Bird systém,“ doplnila radnica.
