Nitra chce spevniť brehy Hangócky a rekonštruovať vodný systém v parku

Nitra 6. marca (TASR) - Nitrianska radnica plánuje spevniť brehy jazera Hangócka v mestskom parku. Vodná erózia podľa mestského úradu spôsobuje ich prepadanie a ohrozuje aj okolité chodníky. Magistrát chce súčasne zrekonštruovať aj vodný systém v parku.



Práce počítajú s kompletným spevnením brehov po celom obvode. "Treba sa pripraviť na to, že projekt bude chvíľku 'škaredý'. Bude potrebné vyťažiť bahno, ktoré sa musí vysušiť, aby s ním bolo možné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch," upozornil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Štefan Lančarič.



Mesto okrem toho chce zrekonštruovať aj celý vodný systém v parku. Projekt bude riešiť vybudovanie nového nápustného objektu, ktorý bude bližšie k jazeru. "Pôjdeme po našich pozemkoch a budeme prechádzať aj popod hrádzu. Chceme, aby cez tento vodný systém bolo možné napustiť Hangócku i mŕtve rameno v Starom parku, aby voda cirkulovala. Má to pozitívny vplyv na okysličovanie a celkovú kvalitu vody a už teraz vieme, že máme v tomto systéme defekt minimálne na dvoch miestach. Tento projekt sa bude väčšinou odohrávať v podzemí, takže budú nejaké rozkopávky, ale budú lokálne a líniové. Samotné jazero sa vypúšťať nebude," vysvetlil Lančarič.



Časť projektovej prípravy má už mesto hotovú, ďalšiu časť ešte musí dopracovať. Nasledovať bude inžiniering a ďalšie prípravné práce a povoľovacie procesy. "Optimistický termín realizácie projektu je rok 2025," povedal Lančarič. "Tieto práce musíme realizovať. Na zlý stav brehov jazera nás upozorňoval Slovenský rybársky zväz aj verejnosť. Ak by sme brehy nespevnili, tak nám Hangócka môže pohltiť okolité komunikácie. Projekty by mali byť financované z prostriedkov udržateľného mestského rozvoja, takže peniaze na ne by mali ísť z balíka, ktorý je priamo určený pre naše mesto a okolité obce," doplnil primátor Marek Hattas.