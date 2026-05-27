Nitra chce spraviť z bývalého kina Lipa kultúrne centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Nitra 27. mája (TASR) - Mesto Nitra chce z bývalého kina Lipa vytvoriť lokálne kultúrne centrum. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.

Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.543.834,95 eura. „Projekt rieši revitalizáciu objektu kina a vytvorenie viacúčelovej sály. Stavebné práce počítajú so sfunkčnením existujúcej kinosály a inštaláciou nového technologického zázemia vrátane vzduchotechniky, ozvučenia a elektroinštalácie,“ konštatuje sa v opise zákazky.

Jej súčasťou má byť aj vytvorenie únikových východov, zhromaždovacieho priestoru a rekonštrukcia hygienického zázemia. Vybuduje sa tiež zdravotechnika, vykurovanie i požiarna signalizácia. Projekt počíta aj s novou audiovizuálnou technikou.
