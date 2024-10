Nitra chce územie kameňolomu Malá skalka zatraktívniť pre turistov

Nitra 1. októbra (TASR) - Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) chce premeniť územie kameňolomu Malá skalka v Nitre na turistickú lokalitu. Na revitalizáciu územia chce získať grant vo výške 1500 eur z Nitrianskej komunitnej nadácie. Predložený projekt zahŕňa realizáciu nového ohniska so sedením, ktoré bude vytvorené v harmónii s okolitým prírodným prostredím podľa architektonického návrhu, informovala NOCR.



V súčasnosti je územie kameňolomu neudržiavané. Nachádza sa tu provizórne ohnisko zhotovené z kameňov poukladaných do kruhu, ktoré je však obklopené zarastajúcou vegetáciou a náletovými drevinami. Ohnisko je na tomto mieste povolené orgánom Štátnej ochrany prírody.



"Lokalitu Malej skalky chceme postupne obnovovať vo viacerých fázach. Najskôr chceme priestor spolu s dobrovoľníkmi vyčistiť, následne obnoviť a sprístupniť ohnisko verejnosti v lepšej a udržateľnej forme," povedal nitriansky turistický sprievodca Peter Michalík.



NOCR uvažuje v budúcnosti aj s využitím základov chaty, ktorá v minulosti na tomto mieste stála. "Dal by sa tam postaviť altánok a zázemie pre turistov. Ďalší náš zámer je vybudovať v lokalite malý geopark, kde by sa nachádzali minerály a horniny zo Zoborských vrchov. Priestor by dotvárali interaktívne prvky, čím by získal akýsi edukatívny charakter," povedal Michalík.