Nitra chce v doprave a pri zvyšovaní bezpečnosti využívať nástroje AI
Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia a modernizácia mestského kamerového systému a nasadenie umelej inteligencie pri zvyšovaní bezpečnosti v uliciach Nitry.
Autor TASR
Nitra 17. októbra (TASR) -Mesto Nitra pripravuje projekt zameraný na prepájanie dát a ich využitie v rámci inteligentnej dopravy a pri zvyšovaní bezpečnosti v meste. Radnica chce na projekt získať financie z Programu Slovensko. Ako informovala, maximálna výška príspevku je 2.509.018,59 eura. O podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 23 októbra.
Magistrát chce v rámci projektu využívať stacionárne i mobilné zariadenia, ktoré budú nepretržite získavať dáta z cestnej premávky. Mesto tak bude mať komplexné informácie o počtoch áut, ich rýchlosti, o pohybe chodcov či vytváraní kolón v uliciach. Systém s prepojenými dátami bude schopný aktualizovať a vyhodnocovať aj stav ciest alebo potrebu zimnej údržby. „Dokáže tiež zabezpečovať dlhodobé štatistiky o intenzite dopravy a smerových väzbách na území mesta. Môže tiež vykonávať automatizované dlhodobé monitorovanie statickej dopravy. Súbory s otvorenými dátami môžu pomôcť aj pri vytváraní rôznych smart city aplikácií,“ vysvetlil mestský úrad.
Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia a modernizácia mestského kamerového systému a nasadenie umelej inteligencie pri zvyšovaní bezpečnosti v uliciach Nitry. V prvom kroku dôjde k dodávke a montáži nových IP kamier a následne bude zriadené nové stredisko operátorov mestskej polície, ktoré bude vybavené modernými pracovnými stanicami, video stenami a ovládacími prvkami.
Celý systém bude integrovaný s existujúcimi mestskými systémami a technológiami. „Operátori budú môcť využívať aj pokročilé AI nástroje na spracovanie videozáznamov a podporu rozhodovania v reálnom čase. Bude možné tiež nasadenie detektorov pomocou neurónových sietí, napríklad pri zisťovaní dymu alebo požiaru. AI nástroje bude možné využiť aj pri rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel alebo tvárí osôb s možnosťou ich vyhľadávania,“ doplnil mestský úrad.
