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Nitra chce vytvoriť reprezentatívnu expozíciu venovanú dejinám mesta
Celkové náklady na realizáciu zámeru by sa mali pohybovať okolo 350.000 eur, väčšinu z nich chce mesto financovať z Fondu na podporu cestovného ruchu.
Autor TASR
Nitra 20. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje zriadenie novej imerznej expozície, ktorá bude venovaná dejinám mesta. Podľa radnice má ísť o moderný pilotný projekt zameraný na inovatívnu prezentáciu histórie Nitry vytvorením zážitkového priestoru.
Celkové náklady na realizáciu zámeru by sa mali pohybovať okolo 350.000 eur, väčšinu z nich chce mesto financovať z Fondu na podporu cestovného ruchu. „Podstatou projektu Pamäť Nitry - Imerzívna expozícia dejín mesta je vytvorenie priestoru, v ktorom sa návštevník interaktívnym spôsobom prenesie do rôznych historických období vývoja mesta. Prostredníctvom projekcie, zvuku a scénického spracovania bude vnímať Nitru ako mesto s bohatou historickou kontinuitou a kultúrnym významom,“ priblížil magistrát.
Ako doplnil, Nitra aktuálne nedisponuje múzeom mestských dejín, nová atrakcia má preto potenciál výrazne zlepšiť ponuku v oblasti cestovného ruchu. Projekt počíta so zriadením časového tunela, v ktorom bude formou slučkovej animácie a audiovizuálnych efektov spracovaný vývoj mesta v jednotlivých etapách jeho dejín. Návštevníkov prenesie cez obdobie Nitrianskeho kniežatstva, Veľkomoravskej Nitry, stredovekého mesta či baroka, cez 19. storočie až po súčasnosť.
Technické riešenie predpokladá využitie laserových projektorov, priestorového stenového mappingu a zvukovej zložky, ktorá vytvára autentickú atmosféru jednotlivých období. „Projekt Pamäť Nitry - Imerzívna expozícia dejín mesta má zároveň potenciál osloviť viacero cieľových skupín - domácich návštevníkov, turistov, školy, rodiny s deťmi, mládež aj odbornú verejnosť. Jeho prínos spočíva nielen v atraktívnejšej prezentácii mestských dejín, ale aj vo vytvorení nového reprezentatívneho prvku mesta, ktorý bude možné využiť v rámci vzdelávacích programov, kultúrneho marketingu a budovania identity Nitry ako významného historického a kultúrneho centra,“ doplnil mestský úrad.
Celkové náklady na realizáciu zámeru by sa mali pohybovať okolo 350.000 eur, väčšinu z nich chce mesto financovať z Fondu na podporu cestovného ruchu. „Podstatou projektu Pamäť Nitry - Imerzívna expozícia dejín mesta je vytvorenie priestoru, v ktorom sa návštevník interaktívnym spôsobom prenesie do rôznych historických období vývoja mesta. Prostredníctvom projekcie, zvuku a scénického spracovania bude vnímať Nitru ako mesto s bohatou historickou kontinuitou a kultúrnym významom,“ priblížil magistrát.
Ako doplnil, Nitra aktuálne nedisponuje múzeom mestských dejín, nová atrakcia má preto potenciál výrazne zlepšiť ponuku v oblasti cestovného ruchu. Projekt počíta so zriadením časového tunela, v ktorom bude formou slučkovej animácie a audiovizuálnych efektov spracovaný vývoj mesta v jednotlivých etapách jeho dejín. Návštevníkov prenesie cez obdobie Nitrianskeho kniežatstva, Veľkomoravskej Nitry, stredovekého mesta či baroka, cez 19. storočie až po súčasnosť.
Technické riešenie predpokladá využitie laserových projektorov, priestorového stenového mappingu a zvukovej zložky, ktorá vytvára autentickú atmosféru jednotlivých období. „Projekt Pamäť Nitry - Imerzívna expozícia dejín mesta má zároveň potenciál osloviť viacero cieľových skupín - domácich návštevníkov, turistov, školy, rodiny s deťmi, mládež aj odbornú verejnosť. Jeho prínos spočíva nielen v atraktívnejšej prezentácii mestských dejín, ale aj vo vytvorení nového reprezentatívneho prvku mesta, ktorý bude možné využiť v rámci vzdelávacích programov, kultúrneho marketingu a budovania identity Nitry ako významného historického a kultúrneho centra,“ doplnil mestský úrad.