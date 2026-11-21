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Nitra chce zaviesť inteligentné meranie spotreby energií v budovách
Podľa mestského úradu je cieľom znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť starostlivosť o budovy.
Autor TASR
Nitra 21. novembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt, ktorý má priniesť efektívnejšie hospodárenie s energiami vo verejných budovách. Jeho súčasťou bude zavedenie inteligentného merania spotreby elektriny, tepla, plynu a vody a aj nový informačný systém na správu mestského majetku.
Podľa mestského úradu je cieľom znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť starostlivosť o budovy. V rámci projektu mesto nainštaluje do vybraných budov inteligentné meracie zariadenia a snímače, ktoré budú priebežne sledovať spotrebu energií a vody. Získané údaje sa budú automaticky prenášať do spoločného informačného systému. Ten umožní sledovať náklady, vyhodnocovať spotrebu, odhaľovať prípadné úniky vody či plynu a plánovať potrebnú údržbu.
Systém zároveň poskytne mestu aktuálny prehľad o technickom stave budov a umožní lepšie plánovať investície do ich obnovy a prevádzky. Projekt počíta aj s digitalizáciou vybraných objektov a so zaškolením zamestnancov.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 372.776 eur. Z európskych a zo štátnych zdrojov má byť financovaných 342.954 eur, zvyšných 29.822 eur zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu. „Realizácia projektu je naplánovaná na 13 mesiacov. Po jeho ukončení bude mesto informačný systém prevádzkovať vo vlastnej réžii,“ doplnila radnica.
Podľa mestského úradu je cieľom znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť starostlivosť o budovy. V rámci projektu mesto nainštaluje do vybraných budov inteligentné meracie zariadenia a snímače, ktoré budú priebežne sledovať spotrebu energií a vody. Získané údaje sa budú automaticky prenášať do spoločného informačného systému. Ten umožní sledovať náklady, vyhodnocovať spotrebu, odhaľovať prípadné úniky vody či plynu a plánovať potrebnú údržbu.
Systém zároveň poskytne mestu aktuálny prehľad o technickom stave budov a umožní lepšie plánovať investície do ich obnovy a prevádzky. Projekt počíta aj s digitalizáciou vybraných objektov a so zaškolením zamestnancov.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 372.776 eur. Z európskych a zo štátnych zdrojov má byť financovaných 342.954 eur, zvyšných 29.822 eur zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu. „Realizácia projektu je naplánovaná na 13 mesiacov. Po jeho ukončení bude mesto informačný systém prevádzkovať vo vlastnej réžii,“ doplnila radnica.