Nitra chce zbúrať čiernu stavbu, nie je však jasné, ako práce zaplatí

Nitra 19. januára (TASR) – Mesto Nitra chce odstrániť čiernu stavbu, ktorá vyrástla na Podzámskej ulici pod Nitrianskym hradom. Mestskí poslanci budú na svojom zasadnutí 27. januára rozhodovať o spôsobe financovania búracích prác.



Magistrát pripravil dve alternatívy, z ktorých bude zastupiteľstvo vyberať. Podľa prvej mestský úrad pripraví rozpočtové opatrenie, ktorým sa vyčlení vyše 254.000 eur určených na financovanie búracích prác. Podľa druhej alternatívy sa prostriedky vyčlenia až potom, keď peniaze vymôže exekútor od majiteľa čiernej stavby.



Nelegálna stavba z lodných kontajnerov vznikla pod Nitrianskym hradom už pred takmer piatimi rokmi. Mesto má od 22. februára minulého roka právoplatné rozhodnutie o jej odstránení. Podľa radnice exekútorka vyzvala povinného, teda majiteľa stavby, aby ju dobrovoľne odstránil. Ak tak neurobí, má právo zbúrať čiernu stavbu aj oprávnený, v tomto prípade mesto Nitra. Exekútorka ešte vlani 21. apríla mesto vyzvala, aby nepovolenú stavbu, označenú ako sklad kontajnerov, odstránilo.



Búracie práce majú byť vykonané na trovy majiteľa nelegálnej stavby. Problémom však je, že mesto zatiaľ na svojom účte neeviduje žiadne peniaze, ktoré by od neho exekútor získal. Ešte vlani v septembri preto radnica exekútorke oznámila, že ak má mesto zabezpečiť odstránenie čiernej stavby, žiada vymoženie aspoň 150.000 eur, ktorými by financovala časť búracích prác.



Mesto však stále nemá informácie o tom, že by sa exekúciou podarilo od stavebníka vymôcť peniaze, z ktorých by sa búranie čiernej stavby mohlo aspoň sčasti financovať. „Podľa správ o priebehu exekúcie zaslaných súdnou exekútorkou nie je pravdepodobné uspokojenie trov na odstránenie nepovolenej stavby. Voči povinnému sú vedené ďalšie dve exekúcie na zaplatenie pokút za správne delikty, ktoré do dnešného dňa neboli ani čiastočne uspokojené. Je potrebné zvážiť, či mesto pristúpi k odstráneniu stavby na vlastné náklady alebo bude trvať na tom, že sa najprv vymôžu zdroje od povinného v exekučnom konaní,“ uvádza sa v dôvodovej správe k materiálu, o ktorom budú rozhodovať mestskí poslanci.