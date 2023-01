Nitra chce získať 250 000 eur na preplatenie projektových dokumentácií

Nitra 6. januára (TASR) - Mesto Nitra chce využiť peniaze Európskej únie na zaplatenie projektových dokumentácií k svojim rozvojovým zámerom. Tie sa týkajú celkovo 12 projektov, medzi ktorými je budovanie cyklotrás, revitalizácia verejných priestranstiev či predĺženie pešej zóny.



Všetkých 12 projektových dokumentácií je už hotových. Radnica chce teraz získať dotácie, z ktorých by si náklady na ich vypracovanie refundovala. "Je vyhlásená výzvu, ktorá je určená práve na vypracovanie projektových dokumentácií. Jej cieľom je príprava na nové programové obdobie. My sme vybrali tie, ktoré má mesto Nitra k dispozícii. Väčšina z nich je už v stavebnom povolení, aby sme mohli čerpať zdroje z plánu obnovy a odolnosti alebo z Programu Slovensko," vysvetlil vedúci odboru projektového a strategického riadenia na mestskom úrade Vladimír Ballay.



Ako pripomenul, v prípade, že radnica bude so žiadosťou úspešná a dotáciu získa, do mestského rozpočtu sa vráti približne 250.000 eur. Medzi projektovými dokumentáciami, ktoré si chce mesto nechať preplatiť, sú napríklad zámery na vybudovanie cyklotrás v mestskej časti Krškany a pri Vodnej ulici. Sú medzi nimi aj projekty na revitalizáciu fontán, dokončenie pešej zóny na Radlinského ulici, obnovu viacerých lokálnych parkov či na výstavbu skejtparku na sídlisku Chrenová.