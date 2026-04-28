Nitra chce získať na rekonštrukciu Hollého ulice financie z EÚ
Výsledkom rekonštrukcie a reorganizácie Hollého ulice má byť predovšetkým zvýšená plynulosť a bezpečnosť dopravy.
Autor TASR
Nitra 28. apríla (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje rozsiahlu reorganizáciu a rekonštrukciu Hollého ulice, ktorá prepája centrum mesta s veľkými sídliskami Klokočina a Čermáň. Podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je rozpočet vyše 989.000 eur. Celková hodnota diela však podľa magistrátu predstavuje sumu 2.210.130,49 eura s DPH.
Mesto chce časť stavebných prác financovať zo zdrojov Európskej únie. Mestskí poslanci už na svojom aprílovom rokovaní schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 750.100 eur z výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Podľa magistrátu prejde Hollého ulicou denne približne 12.000 áut a v špičkách sú tu opakovane prekračované dopravné kapacity. „Rekonštrukcia sa týka úseku Hollého ulice od križovatky so Štúrovou ulicou až po most ponad železnicu. Povrchy komunikácie sú tu lokálne opotrebované, s opakovanými zásahmi a nerovnosťami. Vjazdy, chodníky a priechody si vyžadujú bezbariérové úpravy,“ pripomenula radnica.
Výsledkom rekonštrukcie a reorganizácie Hollého ulice má byť predovšetkým zvýšená plynulosť a bezpečnosť dopravy. „Bude sa tu realizovať optimalizácia šírkového usporiadania a predĺženie radenia pruhov pred križovatkou so Štúrovou ulicou. Dôjde tiež k obnove vozovky so zvýšenou odolnosťou v zóne intenzívneho brzdenia, vytvoria sa bezpečnejšie skrátené bezbariérové priechody so smerovými ostrovčekmi a hmatovými prvkami. Doplní sa odvodnenie a vykonajú sa aj nevyhnutné preložky sietí i ochrana zelene podľa štandardov,“ informoval mestský úrad.
Mesto chce časť stavebných prác financovať zo zdrojov Európskej únie. Mestskí poslanci už na svojom aprílovom rokovaní schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 750.100 eur z výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Podľa magistrátu prejde Hollého ulicou denne približne 12.000 áut a v špičkách sú tu opakovane prekračované dopravné kapacity. „Rekonštrukcia sa týka úseku Hollého ulice od križovatky so Štúrovou ulicou až po most ponad železnicu. Povrchy komunikácie sú tu lokálne opotrebované, s opakovanými zásahmi a nerovnosťami. Vjazdy, chodníky a priechody si vyžadujú bezbariérové úpravy,“ pripomenula radnica.
Výsledkom rekonštrukcie a reorganizácie Hollého ulice má byť predovšetkým zvýšená plynulosť a bezpečnosť dopravy. „Bude sa tu realizovať optimalizácia šírkového usporiadania a predĺženie radenia pruhov pred križovatkou so Štúrovou ulicou. Dôjde tiež k obnove vozovky so zvýšenou odolnosťou v zóne intenzívneho brzdenia, vytvoria sa bezpečnejšie skrátené bezbariérové priechody so smerovými ostrovčekmi a hmatovými prvkami. Doplní sa odvodnenie a vykonajú sa aj nevyhnutné preložky sietí i ochrana zelene podľa štandardov,“ informoval mestský úrad.