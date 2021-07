Nitra chce získať peniaze na ďalšie fungovanie poriadkovej služby

Nitra 10. júla (TASR) – Nitrianska radnica chce predĺžiť fungovanie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) o ďalších 15 mesiacov. Na projekt chce získať peniaze z Operačného programu ľudské zdroje.



Celkové náklady na osem členov MOPS sú viac ako 108.000 eur. Mesto sa na nich bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním v hodnote takmer 6500 eur. Doteraz radnica vďaka podobnému projektu zamestnáva dve dvojčlenné hliadky z členov rómskej komunity. Tí sú aktívni predovšetkým v lokalitách obývaných marginalizovanými rómskymi skupinami.



Podľa vedenia mesta sa hliadky osvedčili, viacerí mestskí poslanci však pripomínajú, že na efektívnejšiu prácu potrebujú od mesta lepšie podmienky. „Je fajn, že chceme navýšiť počet MOPS zo štyroch na osem. Máme ale premyslené aj to, ako to budeme riešiť v praxi? Napríklad ich zázemie? Lebo dodnes nemajú žiadne. Dokonca chodia na súkromných autách a keď potrebujú ísť na toaletu, musia ísť domov. Čo s tým za tých 15 mesiacov trvania projektu spravíme? Toto je dosť závažná vec,“ pripomenul poslanec Miroslav Gut.



S nutnosťou vhodného zázemia pre rómske hliadky súhlasí aj primátor Marek Hattas. Podľa jeho slov je to však téma na komplexnú diskusiu. „Sú to dobré pripomienky. To zázemie by sme im mohli vytvoriť napríklad v kultúrnom dome v mestskej časti Krškany, keďže sa činnosť MOPS často sústreďuje práve na túto mestskú časť. V každom prípade sa tým treba zaoberať,“ povedal primátor.



Poslanec Pavel Varga pripomenul, že by sa mesto malo v budúcnosti zaoberať aj efektivitou MOPS, ktorú občas obyvatelia mesta kritizujú za nečinnosť. „Sú v niektorých veciach osožní a pomáhajú. Ale musíme sa zamyslieť aj nad tým, či majú vytvorené podmienky, či sú kontrolovateľní a či sú tie vynaložené prostriedky adekvátne tomu, čo oni robia. Ľudia ich občas kritizujú, že iba sedia v aute. Chápem, že si musia aj oddýchnuť, ale sú často prípady, kedy by mohli zasiahnuť, upozorniť. Máme veľa telefonátov, že sa deti prechádzajú v nočných hodinách, že je v nočných hodinách hluk. V takých prípadoch by mali konať,“ skonštatoval Varga.