Nitra chce zrekonštruovať materskú školu v Horných Krškanoch

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Nitra 20. apríla (TASR) - Mesto Nitra plánuje rekonštrukciu a rozšírenie kapacít materskej školy v mestskej časti Horné Krškany. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, do súťaže sa prihlásilo 12 firiem. Víťazná firma predložila ponuku s hodnotou 1,6 milióna eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Projekt rekonštrukcie a rozšírenia kapacít materskej školy v Horných Krškanoch je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy materskej školy prostredníctvom komplexnej obnovy objektu bývalého štátneho archívu. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšenie vnútorného prostredia a rozšírenie kapacít materskej školy na 80 detí.

Súčasťou rekonštrukčných prác bude zateplenie obvodového plášťa, strechy a podláh, výmena výplní otvorov za energeticky úsporné, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia vzduchotechniky s rekuperáciou a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu technických rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky a dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu je dopojenie na potrebné inžinierske siete, vybudovanie parkoviska, rekonštrukcia miestnej cesty a chodníka, protihluková stena, oplotenie, dažďová kanalizácia striech a spevnených plôch, detské ihrisko a vegetačné úpravy.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete bez problémov diktát zo základnej školy?

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?