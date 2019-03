Nitra chce zriadiť funkciu ambasádora, bude riešiť problémové komunity

Obyvatelia oboch lokalít sa už dlhšie obdobie sťažujú na problémové správanie niektorých rómskych komunít.

Nitra 21. marca (TASR) – Nitrianska radnica hľadá spôsoby, ako zvládnuť problémy s neprispôsobivými občanmi. Tie sa čoraz viac vyhrocujú hlavne v mestských častiach Dražovce a Krškany.



Obyvatelia oboch lokalít sa už dlhšie obdobie sťažujú na problémové správanie niektorých rómskych komunít. Hovoria o častých slovných i fyzických útokoch a strachu vychádzať na ulicu. Na problémy upozorňujú vodiči autobusov, ktorý sa po niekoľkých fyzických útokoch boja o zdravie. Pre vysoký počet krádeží musela byť dokonca na istý čas zatvorená predajňa potravín v Dražovciach.



Niektorí mestskí poslanci na marcovom rokovaní zastupiteľstva upozornili aj na množstvá odpadu, ktoré sa hromadia na dvoroch niektorých domov. Podľa nich už začínajú predstavovať vážnu hygienickú hrozbu. "To spolužitie je viac ako problematické. Neexistuje však jedno univerzálne riešenie, ktoré by problémy vyriešilo. V problematických lokalitách treba zvýšiť bezpečnosť, prostredníctvom kamier a tiež pomocou hliadok mestskej polície, ktorá už v Dražovciach má svoje zázemie. Treba hľadať možnosti v rámci edukácie, školstva, sociálnej oblasti až po odpadové hospodárstvo a životné prostredie,“ skonštatoval prednosta mestského úradu Ján Odzgan.



V rámci hľadania komplexných riešení mesto uvažuje o vytvorení funkcie amabsádora, ktorý by mal na starosti problematické komunity a lokality v Nitre. "Musíme situáciu riešiť, inak môžu byť dosahy katastrofické. Ambasádor bude človek, ktorý by bol v kontakte s problémovými a sociálne vylúčenými komunitami a riešenia ich ťažkostí by sa snažil hľadať prierezovo, cez odbory mestského úradu. Spolupracoval by s prednostom úradu, s primátorom a mohol by informovať a diskutovať aj s poslancami zastupiteľstva. Už je najvyšší čas, aby sa týmto problémom venoval niekto osem hodín denne,“ uviedol Odzgan.



Ako pripomenul, magistrát sa už snaží hľadať vhodných ľudí. „Následne by sme ich chceli osloviť, aby sa zúčastnili na výberovom konaní. Viem si predstaviť, že by takým človekom mohol byť napríklad aj mestský policajt s autoritou a potrebnými teoretickými vedomosťami, napríklad o legislatíve a podobne,“ vysvetlil Odzgan.



Mesto podľa jeho slov prijme aj okamžité opatrenia, aby sa eliminovali najakútnejšie problémy. „Vo vybraných lokalitách sa vykoná deratizácia, pristavia sa kontajnery, aby sa odstránil odpad. Spravíme teda všetko to, čo sa robí každý rok, no napriek tomu sa problémy stále opakujú, čo znamená, že to asi veľmi nefunguje. Preto chceme tieto problémy riešiť systémovo,“ dodal Odzgan.