Nitra chce zvýšiť poplatky za komunálny odpad o 8 eur na osobu ročne

Nitra 7. decembra (TASR) - Mesto Nitra plánuje zvýšiť ročný poplatok za komunálny odpad o osem eur na osobu z tohtoročných 42 eur na 50 eur. Navýšenie poplatkov budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.



Podľa podkladov z odboru životného prostredia Mestského úradu v Nitre dosiahnu predpokladané celkové náklady na činnosti s odpadmi v roku 2024 sumu 7.550.544 eur. Táto suma zohľadňuje osempercentnú valorizáciu cien, nárast položky za uloženie odpadu o 12,8 percenta a nezohľadňuje povinnosť mechanicky a biologicky upravovať komunálne odpady, pretože táto úprava bude povinná až od začiatku roka 2025.



Na základe doterajšieho vývoja príjmov poplatku za komunálne odpady očakáva radnica v tomto roku príjem na úrovni okolo 6,2 milióna eur. "Ak by sa sadzby poplatku za komunálny odpad nezmenili, tak by sme v roku 2024 doplácali z rozpočtu mesta Nitry na nakladanie s odpadmi sumou 1.350.544 eur," uvádza sa v materiáli predloženom na rokovanie zastupiteľstva.



Zvýšenie ročného poplatku za komunálny odpad o osem eur na osobu prinesie do mestskej pokladnice 560.000 eur. Zvýšením sadzby za jeden liter komunálnych odpadov o 0,009 eura na sadzbu 0,039 eura za liter komunálneho odpadu u subjektov, pre ktoré je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov, prinesie 900.000 eur.