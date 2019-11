Nitra chce zvyšovať dane, radnica tvrdí, že sa to dotkne hlavne firiem

Nitra 2. novembra (TASR) – Nitrianska radnica chce na budúci rok zvyšovať daň z nehnuteľností i poplatky za likvidáciu odpadu. Mesto týmto spôsobom plánuje kompenzovať zvyšovanie výdavkov, ktoré je podľa magistrátu navyše spojené s výpadkom príjmov.



Podľa primátora Mareka Hattasa by sa však zvyšovanie poplatkov malo dotknúť predovšetkým firiem, bežní ľudia ho majú pocítiť iba minimálne. „Zmeny sa peňaženiek ľudí dotknú len málo. Vo zvýšenej miere pritečú mestu príjmy hlavne od veľkých firiem z priemyselných parkov, napríklad od automobilky a ďalších podnikov v strategickom parku. Plánujeme tiež zaviesť daň za rozvoj, takže do mestskej kasy pribudnú peniaze od developerov, ktorí tak prispejú k rozvoju dotknutej lokality. Jednoducho, plánujeme vyberať viac peňazí od tých najsilnejších,“ informovala na sociálnej sieti radnica.



Podľa primátora je zvyšovanie miestnych daní a poplatkov vynútené hlavne opatreniami zo strany štátu. „Ten mestám neustále pridáva povinnosti, čo spôsobuje enormnú záťaž na mestský rozpočet. Zvýšenie výdavkov mestám spôsobila napríklad takzvaná chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, novela zákona o sociálnych službách, ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktoré nadobudne platnosť od budúceho roka. Výdavky menších miest tieto zákony zvýšili rádovo o státisíce a krajských miest o milióny eur. V Nitre len samotné opatrenia vlády týkajúce sa daňového bonusu spôsobia výpadok až vo výške 1,5 milióna eur,“ vysvetlil Hattas.



V prípade, že mestskí poslanci plánované zmeny odsúhlasia, ľudia žijúci v bytoch si za štvorcový meter na rok priplatia približne o 0,11 eura viac. „Bežnej rodine stúpnu výdaje len približne o 60 centov mesačne. Gro presúvame na firmy a po novom aj na developerov. V prípade odsúhlasenia mestským parlamentom prinesie zvýšenie dane z priemyselných stavieb do mestskej kasy v roku 2020 odhadovaných 1,2 milióna eur,“ povedal primátor.



Mesto upraví aj daň za psa. Tá sa pre majiteľov psov v rodinných domoch zvýši z päť na 12 eur. Pre majiteľov psov v panelákoch, naopak, klesne z 50 na 35 eur ročne. „K najcitlivejším témam v slovenských mestách patrí výška miestneho poplatku za komunálny odpad. Samosprávy majú zo zákona povinnosť vybrať toľko peňazí, aby pokryli náklady na zber a zvoz odpadov. V skutočnosti však mestá, vrátane Nitry, tieto služby dotujú. Aby mesto tieto rozdiely minimalizovalo, musí poplatok zvýšiť,“ uviedol Hattas.



Na zvýšenie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu už mal podľa primátora nabádať mesto aj Najvyšší kontrolný úrad SR, rovnaký výsledok vyšiel aj z auditu Nitrianskych komunálnych služieb (NKS). „Uvádza sa v ňom, že na zachovanie efektívnej ekonomiky je zvyšovanie cien nevyhnutné. V porovnaní vývoja v priebehu 17 rokov sa zvyšovala kvalita služieb, realizovali sa investície do technológií, zvyšuje sa percento separovaného zberu, ale cena za tento vývoj je v roku 2019 na úrovni roku 2003. Obyvateľ mesta by mal po novom zaplatiť za služby NKS mesačne viac o 42 centov oproti dnešku,“ povedal primátor.



Zvýšenie poplatkov za likvidáciu odpadu by sa v menšej miere malo dotknúť seniorov. Radnica chce mestskému zastupiteľstvu predložiť návrh, aby seniori platili iba polovičný poplatok. „Komisia pre financovanie na svojom októbrovom rokovaní hlasovala o vekovej hranici, od ktorej odpustíme polovicu poplatku za 'smetné'. Zhodu sme zatiaľ nenašli, ale bude to buď 72, alebo 75 rokov,“ vysvetlil mestský poslanec a člen komisie pre financovanie Roman Ágh.