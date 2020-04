Nitra chystá výsadbu kvetov, pripravuje aj tradičné muškátové pyramídy

Nitra 20. apríla (TASR) – Mesto Nitra začalo pripravovať novú výsadbu zelene a kvetov. Po odkvitnutí narcisov a tulipánov budú verejné priestranstvá až do jesene zdobiť rôznofarebné trvalky a letničky.



Výber kvetov určuje záhradná architektka Ľudmila Šterdasová zo Strediska mestských služieb, ktorá volí také druhy rastlín, ktoré sa hodia do mestského prostredia. „Verejné súťaže na kvetinové záhony prebehli začiatkom roka, dodávatelia majú kvety pripravené. Mesto chystá aj ďalšiu výsadbu na pešej zóne, kde sa minulý rok investovalo do výsadby kríkov a stromov. Počas jesene boli revitalizované existujúce plochy v troch kruhových objazdoch pod Zoborom a tiež na Hollého ulici na Klokočine. Vysadili sa tu nové trvalky, ktoré by sa v plnej kráse mali ukázať tento rok,“ uviedla Šterdasová.



Na obvyklých miestach na Chrenovskom moste, na pešej zóne aj pred budovou radnice nebudú ani tohto roku chýbať muškátové pyramídy, ktoré pre radnicu každoročne dodáva Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. „Vysadia sa aj závesné kvetináče s muškátmi i rôzne druhy cibuľovín, ktoré by mali čoskoro pribudnúť v betónových kvetináčov pri cyklotrasách,“ povedala Šterdasová.



Jarná výsadba záhonov sa začne realizovať po 15. máji. „To znamená po 'troch zamrznutých'. Pestrofarebnými kvetinovými záhonmi bude žiariť plocha pri pódiu na Svätoplukovom námestí, Cyrilometodské, Pribinovo i Svätoplukovo námestie. Vysádzať sa bude aj na hradnom kopci, na Štúrovej ulici a v ďalších lokalitách, nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách a v jednotlivých mestských častiach,“ doplnil hovorca mesta Tomáš Holúbek.