V Nitre si cirkev pripomenula 45. výročie hladovky bohoslovcov
Celebrantom svätej omše bol nitriansky biskup Viliam Judák.
Autor TASR
Nitra 22. októbra (TASR) - Svätou omšou v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre si cirkev pripomenula 45. výročie protestnej hladovky, ktorú držali bohoslovci v Bratislave. Ako uviedlo nitrianske biskupstvo, hladovka sa začala 21. októbra 1980.
Bohoslovci vtedajšej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty ju zorganizovali ako znak odporu proti nátlaku, aby sa zúčastnili na oslavách výročia založenia organizácie Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris, ktoré spolupracovalo s komunistickým režimom. „Túto mimoriadnu udalosť z histórie cirkvi na Slovensku sme si aj z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli 20. októbra 2025,“ uviedlo biskupstvo.
Celebrantom svätej omše bol nitriansky biskup Viliam Judák. Podľa jeho slov bola hladovka bohoslovcov prejavom pasívneho odporu proti porušovaniu náboženských práv v období neslobody a panovania komunistického režimu vo vtedajšom Československu. „Po skončení svätej omše sa účastníci spomienky zúčastnili na diskusii s pamätníkmi hladovky. Počas nej zazneli ich osobné spomienky, ktoré sú živým svedectvom viery a vernosti vtedy mladých bohoslovcov a dnes už dlhoročných kňazov,“ doplnilo biskupstvo.
