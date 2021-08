Čistenie nitrianskych pahorkov pokračuje

Nitra 28. augusta (TASR) – Čistenie siedmich pahorkov, na ktorých leží Nitra, pokračuje. Po tom, ako dobrovoľníci v priebehu leta upratali hradný kopec, mestský park, lokalitu Na Vŕšku a Kalváriu, v sobotu dopoludnia vyzbierali odpadky na Martinskom vrchu.



Čistenie lokality so vzácnym archeologickým náleziskom sa konalo od 9. do 12. hodiny. "Zabezpečené boli vrecia na odpadky a ochranné pomôcky. Pre účastníkov sme pripravili aj malú odmenu vo forme prehliadky areálu so sprievodcom," informovali organizátori.



Ako pripomenuli, na svojich podujatiach radi privítajú každého, komu záleží na prostredí, v ktorom žije a chce prispieť k tomu, aby bola Nitra čistejšia. "Jednotlivé vŕšky lákajú k návšteve a vytvárajú jedinečnú panorámu mesta, preto si zaslúžia našu pozornosť. Veríme, že sa nájde čo najviac dobrovoľníkov a spolu tak pomôžeme skrášliť naše mesto pre obyvateľov, ale aj návštevníkov," uviedli organizátori.