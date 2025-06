Čitateľská súťaž v Nitre pritiahla do krajskej knižnice stovky detí

Nitra 10. júna (TASR) - Stovky detí zo základných škôl sa zapojili do súťaže Čítajte s nami, ktorú organizuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Ako informovala, do 25. ročníka podujatia sa v tomto školskom roku celkovo zapojilo 1414 detí a 72 tried prevažne z nitrianskych základných škôl.



Pracovníci knižnice deťom každý mesiac pripravovali rôzne programy, ktorými rozvíjajú ich čitateľskú gramotnosť i lásku k literatúre. „Rozprávky, ktoré sme deťom predstavili, mali hlbšie posolstvo, ktoré bolo podávané tak, aby vytvorilo u malých poslucháčov zaujímavý zážitok,“ uviedla pracovníčka nitrianskej krajskej knižnice Monika Hozáková.



Každá zo zúčastnených tried absolvovala tematický program, ktorý bol kombináciou čítania, aktivít a diskusie o príbehoch. „Triedy, ktoré sa umiestnili na najvyššej priečke, získali ako odmenu návštevu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, kde si spolu s pedagógmi pozreli divadelné predstavenie Záhada starého divadla,“ doplnil Hozáková.