Colníci zaistili vyše dva milióny kusov nezákonne privezeného tovaru

Nitra 30. decembra (TASR) - Príslušníci finančnej správy z Nitry zaistili viac ako 2,3 milióna kusov tovaru, ktorý bol na Slovensko privezený nezákonne. Medzi zaistenými predmetmi bola bižutéria, hračky, parfumy, odevné doplnky, výrobky z plastov, modelovacie pasty, umelé kvetiny, sponky do vlasov, čelenky, mechanické dávkovače, umelé mihalnice či prípravky na manikúru a pedikúru.



Tovar bol dovážaný pre bratislavskú obchodnú spoločnosť. „Jeho zaistením zamedzili príslušníci finančnej správy prístup na jednotný trh Európskej únie tovaru, ktorý by mohol byť pri používaní nebezpečný pre spotrebiteľov. Jeho colná hodnota bola v konaní určená na 173.180,78 eur. Únik na cle a DPH bol vyčíslený na viac ako 41.000 eur,“ uviedol hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.



Zaistený tovar je momentálne pod dohľadom príslušníkov finančnej správy a procesne sa rozhoduje o jeho prepadnutí v prospech štátu. Časť tovaru, ktorá je technicky a zdravotne v poriadku, bude v rámci správy majetku štátu predmetom predaja, ďalšia časť bude z dôvodu ochrany spotrebiteľov zničená. „V prípade nezákonného dovozu tovaru je možné právnickej osobe uložiť pokutu v zmysle colných predpisov až do výšky 331.939,18 eur,“ dodal Pacher.