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Cyklisti, korčuliari, kolobežkári i chodci si vychutnali cykloraňajky

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Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Podujatie Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky pripravil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj.

Autor TASR
Nitra 22. júna (TASR) - Kávou, pečivom a čerstvým ovocím voňalo pondelkové ráno pri Chrenovskom moste v Nitre. Podujatie Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky pripravil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj, informoval NSK.

Na raňajkách sa zastavovali desiatky cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov i chodcov, ktorí sa rozhodli využiť na svoju prepravu nemotorovú formu dopravy.

Cykloraňajky sú súčasťou celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Podujatie je určené pre všetkých nemotorových účastníkov cestnej premávky s cieľom podporiť bicykel ako prirodzenú súčasť každodenného života. V tomto roku sa do akcie zapojilo aj sedem tímov zamestnancov Úradu NSK.
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