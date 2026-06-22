< sekcia Regióny
Cyklisti, korčuliari, kolobežkári i chodci si vychutnali cykloraňajky
Podujatie Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky pripravil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj.
Autor TASR
Nitra 22. júna (TASR) - Kávou, pečivom a čerstvým ovocím voňalo pondelkové ráno pri Chrenovskom moste v Nitre. Podujatie Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky pripravil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Nitriansky kraj, informoval NSK.
Na raňajkách sa zastavovali desiatky cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov i chodcov, ktorí sa rozhodli využiť na svoju prepravu nemotorovú formu dopravy.
Cykloraňajky sú súčasťou celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Podujatie je určené pre všetkých nemotorových účastníkov cestnej premávky s cieľom podporiť bicykel ako prirodzenú súčasť každodenného života. V tomto roku sa do akcie zapojilo aj sedem tímov zamestnancov Úradu NSK.
Na raňajkách sa zastavovali desiatky cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov i chodcov, ktorí sa rozhodli využiť na svoju prepravu nemotorovú formu dopravy.
Cykloraňajky sú súčasťou celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Podujatie je určené pre všetkých nemotorových účastníkov cestnej premávky s cieľom podporiť bicykel ako prirodzenú súčasť každodenného života. V tomto roku sa do akcie zapojilo aj sedem tímov zamestnancov Úradu NSK.