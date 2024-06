Cyklistov odvezie do Bojnej, na Duchonku i do Topoľčianok cyklobus

Nitra 5. júna (TASR) - Z Nitry do Bojnej a na Duchonku začne v júni premávať cyklobus. Ako uviedla Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), turistov prvýkrát odvezie 8. júna o 10.00 h z parkoviska za autobusovou stanicou.



NOCR pripomína, že ponuka cyklotrás je v okolí Bojnej i Duchonky veľmi bohatá. "Cykloturisti sa môžu vydať napríklad k jednej z najvzácnejších archeologických lokalít na Slovensku, na hradisko Valy. Môžu vyraziť aj k vzácnej Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, k Topoľčianskemu hradu či k rekreačnej oblasti Duchonka," upozornila NOCR.



Ako doplnila, cyklobus vyrazí z Nitry do Bojnej, na Duchonku a späť aj 6. júla a 7. septembra. Okrem toho bude premávať aj do Topoľčianok, kde cyklistov odvezie 28. júla a 24. augusta. "Počet miest v cyklobuse je obmedzený, preto si treba miesto rezervovať vopred," informovala NOCR.